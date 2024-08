Tây Giang gặp mặt kỷ niệm 21 năm ngày tái lập huyện (06/8/2003-06/8/2024)

Sáng 5/8, Huyện ủy Tây Giang tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 21 năm ngày tái lập huyện (06/8/2003-06/8/2024).

Tây Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 21 năm ngày tái lập huyện (06/8/2003-06/8/2024)

Ôn lại truyền thống 21 năm tái lập, Bí thư Huyện ủy Tây Giang Bhling Mia bày tỏ, cách đây 21 năm (ngày 06/8/2003), tại đất mẹ Hiên ân tình, Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức công bố Nghị định số 72/2003/NĐ-CP ngày 20/6/2003 của Chính phủ chia tách huyện Hiên thành huyện Đông Giang và Tây Giang. Đây là thời khắc lịch sử, một dấu ấn quan trọng cho sự phát triển của huyện Tây Giang về sau.

Những ngày mới tái lập, huyện Tây Giang mượn tạm cơ sở vật chất của huyện Hiên để hoạt động và đến ngày 08/9/2003, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang huyện Tây Giang “vác ba lô” lên đường về với huyện mới đóng tạm thời tại xã Lăng, để thực hiện sứ mệnh cao cả là xây dựng và phát triển huyện Tây Giang đi lên từ gian khó.

Đồng chí Phan Việt Cường – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu

Sau 21 năm tái lập, nhất là những năm gần đây, huyện Tây Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục duy trì và tăng trưởng khá toàn diện, kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, văn hoá – xã hội có chuyển biến tích cực. 62/63 thôn có đường ô tô đến thôn; trụ sở làm việc từ huyện đến xã được đầu tư kiên cố; trường học, trạm y tế được xây dựng, đáp ứng nhu cầu học tập và chăm sóc sức khoẻ của người dân.

Đặc biệt, đã san ủi 123 mặt bằng, với tổng diện tích 374ha, bố trí nơi ở ổn định cho 5.334 hộ dân; trong đó, mặt bằng khu dân cư đoàn kết Atu I, xã Ch’ơm được Ban Thường vụ Huyện uỷ thống nhất chủ trương là 01 trong 08 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh theo từng năm, đến nay còn 50,61%, xoá 1.259 nhà tạm, nhà dột nát.

Huyện Tây Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng 02 Huân chương lao động hạng Nhì và 01 Huân chương lao động hạng Ba có các thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Cơtu; bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới tiếp tục được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường; quy hoạch, sắp xếp dân cư gắn với sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ có dịp ôn lại chặng đường 21 năm xây dựng, phát triển; chia sẻ bài học kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Tây Giang tiếp tục tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, ra sức xây dựng huyện Tây Giang ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc đưa Tây Giang nằm trong nhóm phát triển của các huyện miền núi Quảng Nam vào năm 2030.

Hiền Thúy