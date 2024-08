Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Chiều 12/8, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Nam để nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp chiều 12/8

6 tháng qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành và địa phương; Ban Chỉ đạo chương trình hành động vì trẻ em đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch trọng tâm về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm 2024 và giai đoạn 2021-2030. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc tăng; tỷ lệ trẻ em có nguy cơ lang thang; trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm; trẻ em vi phạm pháp luật giảm dần. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tạo điều kiện để phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, trong đó 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng trợ giúp xã hội của Nhà nước được hưởng các chế độ theo quy định.

Các vụ việc vi phạm quyền trẻ em được giải quyết kịp thời ngay khi phát hiện. Công tác giáo dục trẻ em, chăm sóc trẻ em luôn được đẩy mạnh ở các cấp học, nội dung, chương trình đảm bảo theo quy định; việc triển khai thực hiện các chương trình giáo dục theo đúng quy định, tỷ lệ huy động trẻ em mầm non đến trường tăng so với cùng kỳ năm trước; các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động, chương trình vui chơi, giải trí, cuộc thi, hội thi dành cho trẻ em để trẻ tham gia thực hiện tốt quyền trẻ em. Tỷ lệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại và tử vong do tai nạn thương tích giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Trẻ em muốn có sự phát triển toàn diện phải có sự vào cuộc của cả cộng đồng, theo đó các cấp, ngành, địa phương cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Cơ quan thường trực bám sát nội dung đề ra của Ban Chỉ đạo để xác định nhiệm vụ cần triển khai từ nay đến cuối năm. Đối với những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị các cấp, ngành, địa phường cần sát sao, quan tâm hơn nữa đến đời sống trẻ em, đặc biệt là các địa phương vùng sâu, vùng xa. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em…

Ly Lan – Quang Phi