Tập trung đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong những tháng cuối năm

Chiều 16/8, Ban Chỉ đạo 389 tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Phan Thái Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo 389 đã chủ động kịp thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, qua đó, góp phần ổn định thị trường, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Về kết quả thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trong 7 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ trên 1.000 vụ việc vi phạm, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2023. Xử phạt hành chính 1.085 vụ, tăng 17,17% so với cùng kỳ năm 2023, nộp ngân sách Nhà nước gần 60 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng chí Phan Thái Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp diễn biến tình hình địa phương và yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt tập trung cho nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã, buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá, xăng dầu, đường cát, vàng, ngoại tệ…

Dịp này, Ban chỉ đạo 389 tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua.

Đại Quang