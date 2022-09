Tập huấn công tác nhân quyền cho cán bộ chủ chốt

Sáng nay 20.9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) về nhân quyền Chính phủ, BCĐ về nhân quyền tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh. Dự và trực tiếp báo cáo các chuyên đề tại buổi tập huấn có Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ Công an.

Dự tập huấn, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: một số vấn đề về an ninh quốc gia, công tác nhân quyền trong tình hình mới; công tác đấu tranh, phản bác các hoạt động xuyên tạc, tuyền truyền kích động chống phá đảng, Nhà nước Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền trên không gian mạng…

Kinh nghiệm xử lý việc can thiệp của nước ngoài đối với đối tượng chống đối trong nước; đấu tranh phản bác các hoạt động xuyên tạc, tuyên truyền kích động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền; công tác xử lý truyền thông; công tác đấu tranh, đối thoại về dân chủ, nhân quyền thông qua diễn đàn song phương, đa phương…

Tại hội nghị đại biểu còn được phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và công ước quốc tế về quyền con người; thống nhất nhận thức trong công tác thông tin tuyên truyền về nhân quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp chỉ đạo, tham mưu thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh.