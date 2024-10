Tăng cường công tác tuyên truyền công tác quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào

Đến nay, có 35 thôn thuộc 02 huyện Tây Giang và Nam Giang kết nghĩa với 16 bản của huyện Kà Lừm và Đắc Chưng của tỉnh Sê Kông – Lào. Mô hình “Kết nghĩa thôn – bản hai bên biên giới” đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, nổi bật là tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biên được giữ vững. Đây là kết quả nổi bật được tỉnh Quảng Nam báo cáo tại “Hội nghị tuyên truyền về công tác quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào sáng 16/10 tại TP. Tam Kỳ.

Đồng chí Vũ Thanh Mai – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết thông tin nhanh một số nét về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Quảng Nam, đặc biệt là mối quan hệ với các địa phương của nước bạn Lào. Theo đó, Quảng Nam có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp với tỉnh Sê Kông – Lào, dài trên 157 km, với 60 cột mốc và 07 cọc dấu thuộc 02 huyện Nam Giang và Tây Giang. Trong khu vực biên giới có 14 xã với trên 25.000 khẩu, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu, Giẻ Triêng. Công tác quản lý biên giới trên đất liền luôn được các cấp, các ngành của Quảng Nam triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông (Lào) cũng đã thực hiện hiệu quả mô hình “kết nghĩa thôn – bản hai bên biên giới”.

Hội nghị nghe Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và các báo cáo viên của Bộ Công thương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quảng Nam trình bày các tham luận: công tác biên giới lãnh thổ đóng góp thiết thực trong xây dựng, bảo vệ đất nước. Thực tiễn và kinh nghiệm trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Lào. Thực tiễn và kinh nghiệm xử lý các vấn đề phát sinh trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Lào của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Phương hướng phát triển thương mại biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào.

Nội dung các tham luận cũng tập trung đưa ra giải pháp giải quyết một số khó khăn trong công tác quản lý biên giới hiện nay như tình trạng: hoạt động của người Trung Quốc bên khu vực biên giới Lào tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Tình trạng kết hôn qua biên giới không thực hiện theo quy định của pháp luật. Đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông để thúc đẩy hợp tác, vận chuyển hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư giữa hai bên.

