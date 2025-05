Tam Kỳ khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng khóa II năm 2025

Sáng ngày 6/5, Trung tâm Chính trị thành phố Tam Kỳ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho gần 90 đồng chí là Bí thư và cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ xã, phường: An Mỹ, An Xuân, An Sơn, Hòa Hương, Tân Thạnh, Hòa Thuận, Trường Xuân.

Quang cảnh khai mạc lớp học

Lớp học diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 6 đến 9/5/2025. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được các giảng viên, báo cáo viên truyền đạt 6 chuyên đề với các nội dung gồm: Tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng; Công tác tổ chức của tổ chức cơ sở Đảng; Công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở Đảng; Nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Đồng chí Phạm Văn Tưởng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy báo cáo, truyền đạt chuyên đề đầu tiên

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; về tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ của bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay.

Quang Khải