Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới

Sáng 26/9, Công an Quảng Nam phối hợp với Sở GD-ĐT sơ kết chương trình phối hợp số 11 của Bộ Công an với Bộ GD-ĐT; Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Hội nghị được trực tuyến tới công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Quảng Nam với sự tham dự của đại diện các Phòng Giáo dục, các trường học trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng 26/9

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn Quảng Nam xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, làm 11 người chết, 36 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023 tăng 5 vụ, giảm 1 người chết, tăng 13 người bị thương. Con số này chiếm 10% số vụ, 8,3% số người chết, 14% số người bị thương trong tổng số các vụ TNGT trên địa bàn Quảng Nam.

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 11 đến nay, lực lượng Công an Quảng Nam tổ chức hơn 1.000 buổi tuyên truyền trực tiếp tới hơn 376.000 lượt giáo viên, học sinh, công nhân viên nhà trường. Tổ chức cho hơn 205.900 học sinh, hơn 11.600 giáo viên và 120.000 phụ huynh học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Theo đánh giá, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quảng Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ Đảng đã xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân trong việc đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh.

Đại Quang