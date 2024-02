Sáng nay 25/2, 2.554 thanh niên Quảng Nam lên đường nhập ngũ

Sáng nay 25/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân. Năm nay, Quảng Nam có 2.554 thanh niên lên đường nhập ngũ. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự lễ giao quân, động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Tại huyện Đại Lộc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng – Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự lễ, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, huyện Đại Lộc có 318 tân binh lên đường nhập ngũ. Tại lễ giao nhận quân, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Đại Lộc đã động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ; thực hiện tốt các quy định của đơn vị, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Đại Lộc anh hùng. (Ly Lan – Quang Phi)

Tại thị xã Điện Bàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã dự lễ giao nhận quân; động viên 325 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. 325 thanh niên ưu tú của thị xã Điện Bàn (trong đó có 1 nữ) sẽ được nhận nhiệm vụ tại đơn vị Trung đoàn 224 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không – Không quân); Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến Điện tử – Bộ Tổng Tham mưu); Trung đoàn 885 (Bộ CHQS tỉnh) và Công an tỉnh Quảng Nam.

Động viên các tân binh an tâm lên đường nhập ngũ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng cùng lãnh đạo thị xã Điện Bàn, đại diện các đơn vị nhận quân đã tặng hoa, động viên, tiễn các tân binh bước qua cầu vinh quang, lên đường nhập ngũ. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lễ giao nhận quân năm 2024 thị xã Điện Bàn đã diễn ra trang trọng, ý nghĩa, thấm đượm tình quân dân, tạo khí thế sôi nổi, thực sự trở thành ngày hội tuổi trẻ (Thu Hằng – Dương Oanh).

Sáng nay, huyện Thăng Bình long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đến dự và tặng hoa chúc mừng các chiến sĩ lên đường làm nghĩa vụ.

Năm nay, huyện Thăng Bình có 323 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân cho 6 đơn vị, gồm: Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3), Bộ tham mưu Quân khu 5, Lữ đoàn Thông tin 132 (Binh chủng Thông tin), BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Trước đó các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện Thăng Bình cũng đã tổ chức gặp mặt, thăm, động viên, tặng quà tất cả thanh niên lên đường nhập ngũ.

Sáng nay, 113 thanh niên ưu tú của huyện Hiệp Đức hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2024. Đến dự và động viên các thanh niên trước giờ lên đường về phía lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Chín – Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

113 thanh niên nhập ngũ đợt này của huyện Hiệp Đức được giao về 3 đơn vị thuộc các cơ quan Quân sự và Công an. Cụ thể, các tân binh được biên chế về các đơn vị gồm: Quân đoàn 3 với 90 thanh niên; 5 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại Trung đoàn 885 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) và 18 thanh niên làm nghĩa vụ trong lực lượng Công an. Nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị nên lễ giao nhận quân của huyện Hiệp Đức diễn ra nghiêm túc, an toàn và đảm bảo thời gian quy định. (Trần Đức)

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan tham dự tại lễ giao nhận quân tại huyện Bắc Trà My. Năm 2024, huyện Bắc Trà My được giao tuyển chọn 114 công dân nhập ngũ. Đợt này, các tân binh của huyện miền núi Bắc Trà My thực hiện nhiệm vụ tại Lữ đoàn công binh 270 (Quân khu 5); Trung đoàn Bộ binh 143; Sư đoàn 315; Trung đoàn Bộ binh 885 (Bộ CHQS tỉnh) và Công an tỉnh Quảng Nam. (Tuấn Tú – Thúy Vân)

Tại lễ giao nhận quân năm 2024 của huyện Tiên Phước, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Huỳnh Thị Thùy Dung và Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trong đợt giao nhận quân này, huyện Tiên Phước có 177 thanh niên nhập ngũ; trong đó có 156 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 21 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Đặc biệt, trong đó có 5 thanh niên có đơn tự nguyện nhập ngũ. Tỷ lệ thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này có trình độ cấp 3 trở lên chiếm gần 70%, trong đó có 8 thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. (Nguyễn Hưng)

Sáng nay, huyện Quế Sơn long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình đến dự lễ và động viên các tân binh. Năm ngay, toàn huyện Quế Sơn có 169 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có 147 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 22 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Số tân binh này được bố trí về các đơn vị: Lữ đoàn Công binh 7 thuộc Quân đoàn 3, Bộ Quốc phòng; Trung đoàn 143 thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5; Bộ tham mưu Quân khu 5; Trường Quân sự Quân khu 5; Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam; Trung đoàn 885 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Quảng Nam. Tại buổi lễ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Quế Sơn tặng hoa chúc mừng, động viên tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ. (Đại Quang)

Hoà chung không khí ngày hội tòng quân của cả nước, sáng nay, huyện miền núi Phước Sơn đã tổ chức lễ giao nhận quân. Tham dự có Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ – Nguyễn Mạnh Hà.

Năm nay, huyện Phước Sơn có 73 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó có 54 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 19 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong 73 thanh niên trúng tuyển đợt này có 8 thanh niên đồng bào Giẻ Triêng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và có 1 thanh niên vinh dự được kết nạp Đảng trước ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đây là năm huyện Phước Sơn có số lượng thanh niên lên đường nhập ngũ cao nhất từ trước đến nay. (Tấn Sỹ – Kim Thủy)

Đồng chí Trần Xuân Vinh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đã tặng hoa, động viên tân binh thành phố Hội An lên đường nhập ngũ.

Năm nay, thành phố Hội An có 150 thanh niên đảm bảo sức khoẻ và đạo đức tốt được tuyển chọn nhập ngũ, tỷ lệ thanh niên trúng tuyển có trình độ đại học, là đảng viên cao hơn năm ngoái. Các thanh niên nhập ngũ lần này được biên chế vào Trường Quân sự Quân đoàn 3; Trung đoàn bộ binh 885, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam. Trước đó, các địa phương, ban ngành đoàn thể của Hội An đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, gặp gỡ và tặng quà các thanh niên trúng tuyển và động viên gia đình yên tâm để con em lên đường bảo vệ Tổ quốc. (Tấn Châu)

Tại huyện Duy Xuyên, PCT UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, cùng lãnh đạo địa phương, người thân đã tiễn 256 thanh niên lên đường nhập ngũ.

256 thanh niên trúng tuyển đợt này là những thanh niên ưu tú được khám, tuyển chọn từ hơn 1.400 thanh niên địa phương. Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thì chất lượng tân binh Duy Xuyên năm nay sức khỏe và trình độ học vấn cao hơn những năm trước. Trong đó có 16 thanh niên trình độ trung cấp, cao đẳng; 18 thanh niên có trình độ đại học. 256 tân binh Duy Xuyên sẽ thực hiện nghĩa vụ tại 4 đơn vị nhận quân, gồm: Trung Đoàn 885, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Lữ Đoàn Công Binh 83 Hải quân; Sư Đoàn 375, quân chủng phòng không không quân. (Trung Hiếu)

Dự lễ giao nhận quân tại huyện Núi Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã động viên 238 thanh niên huyện Núi Thành hăng hái lên đường nhập ngũ. Năm nay, Núi Thành có 207 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân đội, 31 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, có 50 thanh niên tình nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 885 – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Sư đoàn 315 – Quân khu 5; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Công an tỉnh. (Kim Ngân)

Đến dự lễ giao nhận quân, động viên các thanh niên ưu tú của thành phố Tam Kỳ có đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo thành phố.

Năm 2024, thành phố Tam Kỳ có 162 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó nghĩa vụ Công an nhân dân là 27 thanh niên, nghĩa vụ quân sự 135 thanh niên. Các thanh niên sẽ nhập ngũ tại các đơn vị: Trung đoàn 885 (Bộ CHQS tỉnh); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lữ đoàn 83 (Quân chủng Hải quân); Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) và Công an tỉnh Quảng Nam. Tại buổi tiễn quân, lãnh đạo thành phố đã động viên các tân binh không ngừng rèn luyện, học tập, phát huy vai trò xung kích của thanh niên và phẩm chất người lính cụ Hồ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (Lê Thu – Phúc Lâm)

Đến dự lễ giao nhận quân tại huyện Phú Ninh có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Năm 2024, huyện Phú Ninh giao 167 chỉ tiêu công dân nhập ngũ cho các đơn vị quân đội, Công an và được biên chế về các đơn vị: Trung Đoàn 885 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh); Lữ đoàn Vận tải 683 (Tổng cục hậu cần); Sư đoàn 315 (Quân khu 5) và Công an tỉnh. (Trần Chiến)

Đồng chí Lê Thị Minh Tâm – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam dự lễ giao nhận quân tại huyện Nam Giang. Năm nay, huyện Nam Giang có 78 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 65 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 13 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Lữ đoàn Công binh 270 và Công an tỉnh Quảng Nam. (Văn Khanh)

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Tây Giang giao 67 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó có 20 thanh niên giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam; 35 thanh niên giao Trung đoàn bộ binh 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam); 12 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. (Hiền Thúy – Hữu Tiến)

Sáng nay, 77 thanh niên huyện Đông Giang đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong đó, 60 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị quân đội: Trường Quân sự Quân đoàn 3; Trung đoàn 885 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) và 17 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong 77 thanh niên nhập ngũ đợt này có 65 thanh niên tốt nghiệp THPT, 01 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng và 01 thanh niên tốt nghiệp đại học. (Ngọc Vy – Va Ra)