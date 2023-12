Sáng nay 19/12, HĐND huyện Bắc Trà My khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 16.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; tình hình thu – chi ngân sách huyện, kết quả thực hiện đầu tư công năm 2023; dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2024.

HĐND huyện Bắc Trà My tổ chức kỳ họp thứ 16 nhiệm kỳ 2021 – 2026

Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bắc Trà My ước đạt 149.174 triệu đồng, đạt 133,2% dự toán tỉnh giao, đạt 106,3% dự toán HĐND huyện giao. Huyện tiếp tục triển khai Đề án trồng rừng gỗ lớn và trồng rừng đầu nguồn trên địa bàn huyện để tăng độ che phủ rừng, giảm xói mòn, sạt lở, phát triển kinh tế rừng bền vững; thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế – xã hội miền núi như: bố trí sắp xếp dân cư; phát triển cây Quế Trà My theo Nghị quyết số 20 của HĐND huyện và hỗ trợ giống quế theo Nghị quyết số 40 của HĐND tỉnh, trồng cây dược liệu dưới tán rừng, chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh di thực; tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả; thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm; triển khai đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh.

Huyện cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chính quyền số, chuyển đổi số năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh đã có quyết định công nhận huyện Bắc Trà My là đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của khối huyện, thị xã, thành phố. Trên lĩnh vực văn hóa, huyện Bắc Trà My đã tổ chức khảo sát, triển khai thử nghiệm mô hình tour du lịch cộng đồng tại làng văn hóa Cao Sơn (xã Trà Sơn) và làng Mường (xã Trà Giang). Duy trì tổ chức các chương trình sinh hoạt văn hóa văn nghệ cộng đồng tại phố đi bộ và khu ẩm thực thị trấn Trà My hàng tháng. Tổ chức thành công Lễ hội Quế Trà My năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Bắc Trà My.

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Bắc Trà My cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu hoặc phê chuẩn; thông qua 9 Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Tuấn Tú – Thúy Vân