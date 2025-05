Quảng Nam yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân

Sáng 21/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì buổi tiếp và giải quyết khiếu nại của gia đình công dân Nguyễn Tấn Mai, trú tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân sáng 21/5

Công dân Nguyễn Tấn Mai, trú tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên

Theo trình bày của đại diện gia đình ông Nguyễn Tấn Mai, năm 1995, gia đình ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên với tổng diện tích trên 1000m2. Đến năm 1997, do thửa đất nằm trong khu vực sạt lở buộc phải di dời nên UBND huyện Duy Xuyên bố trí cho gia đình ông tái định cư trên thửa đất mới có diện tích 200m2, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thửa đất cũ nhưng không bồi thường. Đến năm 2006, khu vực đất cũ của gia đình ông được xây dựng bờ kè kiên cố nên không còn tình trạng sạt lở. Vì vậy, gia đình ông cùng các hộ dân tại khu vực di dời do sạt lở đã viết đơn yêu cầu chính quyền trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất tại vị trí cũ theo thực tế. Đến nay, UBND huyện Duy Xuyên đã trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 16 hộ tại khu vực này, nhưng vẫn còn 4 hộ trong đó có gia đình ông Mai chưa được trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng khẳng định đây là yêu cầu hợp pháp, chính đáng của người dân, đề nghị huyện Duy Xuyên nhanh chóng triển khai thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Tấn Mai cũng như 3 hộ dân còn lại tại khu vực này trước ngày 10/6 tới. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, huyện Duy Xuyên cần chủ động liên hệ với các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn giải quyết.

Đại Quang