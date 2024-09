Sáng 13/9, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lê Trí Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi tình hình thiệt hại do bão số 3 và trao kinh phí hỗ trợ 1 tỷ đồng cho lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Quảng Nam ủng hộ 1 tỷ đồng cho tỉnh Tuyên Quang

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tiếp đoàn và tiếp nhận số tiền Quảng Nam hỗ trợ.

Đồng chí Lê Trí Thanh mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang sớm khắc phục thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, ổn định cuộc sống.