Quảng Nam trao thưởng đột xuất thành tích phá án ma túy

Sáng 19/5, Trung tướng Lê Đức Thái, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi trao thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân BĐBP tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án A424.6p, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển 38 bánh ma túy tổng hợp.

Toàn cảnh buổi trao thưởng đột xuất sáng 19/5

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam, vào lúc 9h30 phút ngày 10/5, tại địa bàn xã La Dê, huyện Nam Giang; lực lượng đánh án BĐBP tỉnh gồm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP, Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang tiến hành bắt giữ đối tượng T.N.T (quốc tịch Việt Nam) đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Sê Kông (Lào) về Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 38 bánh ma túy loại heroine (tổng khối lượng 14,3kg) và 1 xe ô tô. Quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã bàn giao đối tượng, tang vật, hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Nam theo quy định pháp luật.

Tại buổi trao thưởng, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP Việt Nam biểu dương và chúc mừng chiến công xuất sắc của Ban chuyên án. Thành công của Chuyên án A414.6p là động lực to lớn cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Khen thưởng cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy

Trung tướng Lê Đức Thái đã khen thưởng cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy và tặng thưởng bằng tiền mặt 50 triệu đồng cho Phòng PCMT&TP; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang thuộc BĐBP tỉnh Quảng Nam, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khen thưởng đột xuất cho Ban chuyên án A424.6p số tiền 30 triệu đồng

Trao tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong tham gia chuyên án A424.6p

Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong tham gia chuyên án A424.6p, đồng thời khen thưởng đột xuất cho Ban chuyên án A424.6p số tiền 30 triệu đồng.

Duy Bình – Quang Phi