Quảng Nam tặng quà thân nhân gia đình cựu chiến binh tham gia trận đánh Núi Thành

Nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Núi Thành (26/5/1965 – 26/5/2025), sáng ngày 21/5 tại phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Thượng tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thân nhân gia đình cựu chiến binh Phạm Cường Nam (người trực tiếp tham gia trận đánh Núi Thành vào đêm ngày 25 rạng sáng ngày 26/5/1965).

Tại đây, Thượng tá Trần Hữu Ích bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của Cựu chiến binh Phạm Cường Nam, góp phần làm nên chiến thắng Núi Thành đầy oanh liệt. Thượng tá Trần Hữu Ích khẳng định, những người trực tiếp chiến đấu, hy sinh trong trận đánh lịch sử này này đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Việc thăm hỏi, tri ân là lời cảm ơn chân thành của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh to lớn đó, là sự thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

“Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trận đánh Núi Thành là biểu tượng sáng ngời của tinh thần quyết đánh, quyết thắng của quân và dân Quảng Nam. Tại đây, Đại đội 2, Tiểu đoàn 70 và Phân đội đặc công V16 bộ đội địa phương Quảng Nam đã tiến công tiêu diệt gọn đại đội 2, thuộc tiểu đoàn 2, Sư đoàn 3 lính thủy đánh bộ Mỹ đang chốt giữ đồi 49 đồi 50 Núi Thành. Chiến thắng Núi Thành có ý nghĩa chính trị, quân sự đặc biệt quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, khẳng định quân và dân ta có thể đánh Mỹ và thắng Mỹ. Với chiến thắng Núi Thành và nhiều chiến công sau đó, quân và dân Quảng Nam được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam khen tặng 8 chữ vàng: Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”.

Tuấn Anh – Lâm Hải