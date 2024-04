Quảng Nam phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Sáng ngày 24/4, tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải – THACO, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Dự lễ có các đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động của các công ty thành viên THACO đại diện cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp, năm 2023 trên địa bàn tỉnh xảy ra 289 vụ tai nạn lao động làm 289 người bị nạn; trong đó có 05 người chết, 29 người bị thương nặng. Trong số 289 vụ tại nạn lao động, lỗi của người lao động chiếm trên 60%. Các vụ tai nạn lao động xảy ra đa số trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, như: khai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham gia cứu cháy đối với 38 vụ cháy trong khu vực dân sự và tham gia cứu nạn, cứu hộ 23 vụ. Tình trạng vi phạm các quy định, tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn, vệ sinh lao động; vi phạm các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 với hoạt động thiết thực như: tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, tiêu chuẩn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao động, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ… Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…Tổ chức các hoạt động tư vấn, huấn luyện, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn; hướng dẫn, tư vấn cải thiện điều kiện lao động; chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng của người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu chính quyền, doanh nghiệp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn, thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo quyền, lợi ích người lao động và doanh nghiệp.

UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể có thanh tích xuất sắc

Tại lễ phát động, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, gồm: Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Quảng Nam, Công ty TNHH Sản xuất linh kiện nhựa THACO, Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch cao cấp THACO. Cục trưởng Cục An toàn lao động cũng đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp trong công tác ATVSLĐ thời gian qua.

