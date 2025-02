Quảng Nam phấn đấu hoàn thành 100% số hóa sổ hộ tịch trước ngày 12/3/2025

Chiều 18/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp trực tuyến đến 248 điểm cầu các huyện, thị, thành; các xã, phường để nghe báo cáo về việc triển khai “Cơ sở dữ liệu hộ tịch và nhiệm vụ số hóa Sổ hộ tịch”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp

Sở Tư pháp Quảng Nam cho biết, ngành đang tập trung triển khai đợt cao điểm số hóa sổ hộ tịch nhằm hoàn thành trước ngày 12/3/2025, theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Sau khi tiếp nhận dữ liệu hộ tịch từ Bộ Công an vào ngày 11/11/2024, Sở Tư pháp đã nhanh chóng bàn giao về các địa phương và tổ chức tập huấn quy trình thực hiện. UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo, thành lập tổ theo dõi tiến độ, tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ số hóa trên toàn tỉnh mới đạt hơn 44%, với hơn 642.800 dữ liệu trên tổng số hơn 1.443.800 dữ liệu hộ tịch.

Một số huyện đã hoàn thành 100% số hóa sổ hộ tịch như Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức. Trong khi đó, một số địa phương gồm: Đông Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Điện Bàn, Hội An vẫn thực hiện chậm tiến độ.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu thực hiện đợt cao điểm 20 ngày từ 20/2 đến 11/3/2025 để hoàn thành 100% số hoá dữ liệu toàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải cam kết thời gian hoàn thành và chịu trách nhiệm nếu có sự chậm trễ trong quá trình số hóa.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cũng đã yêu cầu các địa phương chậm tiến độ số hóa phải cam kết và đưa ra giải pháp cụ thể để triển khai, thực hiện đúng tiến độ vì đây là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, phục vụ công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính.

Trung Hiếu