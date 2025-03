Quảng Nam: Lãnh đạo huyện Tây Giang thăm các Đồn Biên phòng

Ngày 3/3, lãnh đạo huyện Tây Giang đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ 03 Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 – 03/3/2025) và 36 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2025).

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Zơrâm Buôn làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng hoa chúc mừng Đồn Biên phòng Tr’hy

Tại Đồn Biên phòng Tr’hy và Đồn Biên phòng Gari, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang Zơrâm Buôn tặng hoa chúc mừng, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội biên phòng, đoàn kết, gắn bó với cán bộ, nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch TT UBND huyện Mạc Như Phương tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam tại Đồn Biên phòng Anông

Tại Đồn Biên phòng Anông, Phó Chủ tịch TT UBND huyện Tây Giang Mạc Như Phương chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 36 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân. Trong những năm qua, Đồn biên phòng Anông luôn làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng vi phạm, đấu tranh ngăn chặn và bắt giữ các vụ vận chuyển và buôn bán trái phép động vật quý hiếm trên địa bàn; tích cực tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Lãnh đạo huyện Tây Giang mong muốn các đơn vị Biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác dân vận, tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị tuyến biên giới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2025.

Hiền Thúy