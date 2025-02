Quảng Nam ký kết bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng

Chiều ngày 19/2, Công an Quảng Nam tổ chức tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông về Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an Quảng Nam và ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì buổi bàn giao.

Toàn cảnh buổi làm việc chiều 19/2

Xác định việc bàn giao không chỉ đơn thuần là chuyển giao trách nhiệm mà còn là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Sở Thông tin và Truyền thông với năng lực, sự nhanh nhạy của lực lượng Công an trong đấu tranh, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; đảm bảo phương châm sau khi chuyển giao phải hoạt động ngay, không để gián đoạn. Hội nghị đã thông qua dự thảo Biên bản bàn giao, tiếp nhận. Theo đó, bàn giao 09 nội dung về an toàn thông tin mạng và các văn bản, hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị liên quan từ Sở Thông tin và Truyền thông về Công an Quảng Nam.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận và cam kết việc bàn giao sẽ diễn ra một cách nhanh chóng, không gián đoạn, đảm bảo công tác bảo vệ an ninh mạng. Đồng thời, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an Quảng Nam sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng sau khi nhận bàn giao từ sở Thông tin – Truyền thông.

Xuân Mai – Thiên Duy