Quảng Nam: KT- XH tháng 7 có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều thách thức

Bước sang tháng 7, kinh tế xã hội của Quảng Nam đã có những chuyển biến nhất định, song thách thức thì vẫn còn rất lớn. Đây là đánh giá tại cuộc họp thường kỳ tháng 7 diễn ra vào sáng nay 03/8 do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì; đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp và có một số chỉ đạo cụ thể với nhiệm vụ tháng 8 và những tháng còn lại của năm 2023. Cuộc họp có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, các đồng chí là Uỷ viên Uỷ ban và lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và địa phương, nên tháng 7 vừa qua, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo dần phục hồi; bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, doanh thu vận tải kho bãi tăng so với cùng kỳ, hoạt động du lịch diễn ra sôi động và tăng trưởng đáng kể; an sinh xã hội đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được tăng cường.

Đã có 690 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký gần 4 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 10% về số doanh nghiệp và giảm hơn 18% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Cùng thời gian này, trên địa bàn Quảng Nam cũng đã có 794 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 11%; 119 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 36% và 111 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Quang cảnh cuộc họp sáng nay 3/8

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường lưu ý: thời gian tới, cần có những giải pháp đồng bộ, chủ động theo dõi, bám sát của tỉnh và các ngành để có sự tham mưu, điều hành linh hoạt, ứng phó kịp thời với các hình huống phát sinh…Tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả đồng bộ các chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2023.

Trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đã đưa ra 20 nhóm giải pháp cho tháng 8 và những tháng còn lại của năm 2023. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ của từng ngành; đồng thời lưu ý đối với một số nhiệm vụ cấp bách như: tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, gỡ vướng cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; công tác chủ động phòng chống, ứng phó với những hiện tượng thời tiết cực đoan; chăm lo người có công và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Hiền Viên – Trung Hiếu