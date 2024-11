Quảng Nam: Huyện Duy Xuyên còn 4/12 chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện năm 2024 chưa đạt

Sáng 27/11, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam giám sát về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024 tại huyện Duy Xuyên. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì. Đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh tham gia giám sát.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng 27/11

Báo cáo của UBND huyện Duy Xuyên cho thấy, kết quả tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến hết ngày 31/10/2024 gần 1.835 tỷ đồng, đạt 114,7% so với dự toán tỉnh giao và đạt 97% so với dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách 10 tháng đầu năm hơn 924 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán huyện giao. Công tác triển khai thi công, giải ngân vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản tuy đã có nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch, đến tháng 11/2024, đã giải ngân đạt tỷ lệ 58,69%. Trong kế hoạch đầu tư công năm 2024, Duy xuyên triển khai xây dựng 27 công trình từ nguồn vốn tỉnh, huyện với tổng mức đầu tư gần 172 tỷ đồng. Kết quả đến tháng 11/2024, toàn huyện đã giải ngân đạt 98/167 tỷ triệu đồng, đạt tỷ lệ 58,69% tổng kế hoạch vốn năm 2024.

Tăng trưởng kinh tế của huyện Duy Xuyên năm 2024 đạt 9,8%, xấp xỉ kế hoạch đề ra, song nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn. Một số nhóm ngành xuất khẩu đã có đơn hàng ổn định trở lại, các doanh nghiệp tuyển thêm lao động nhưng không nhiều. Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 4.598 tỷ đồng, bằng 98,2 % kế hoạch, tăng 7% so với năm 2023 (không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kế hoạch tăng 9%).

Duy Xuyên còn 4/12 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện chưa đạt, gồm: tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất CN-TTCN tăng, giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng.

Phước Trịnh – Ly Lan – Phi Thành