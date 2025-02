Quảng Nam hợp tác với Viettel về chuyển đổi số giai đoạn 2025 – 2030

Chiều ngày 11/2, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030.

Tham dự buổi ký kết có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Quang cảnh lễ ký kết

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel cùng nhau trao thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025- 2030 với mục tiêu tận dụng các cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế số và xã hội số; nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu

Theo đó 2 bên sẽ hợp tác về chuyển đổi số, phát triển ứng dụng CNTT, an toàn thông tin để xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh Quảng Nam như đề xuất các giải pháp về chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh. Giới thiệu các giải pháp xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, các giải pháp về an toàn thông tin, an ninh mạng. Tổ chức các hội thảo giới thiệu các giải pháp phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đáp ứng các mục tiêu Chuyển đổi số. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel phát biểu

Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số, CNTT, nghiên cứu khoa học, từng bước đào tạo, bồi dưỡng hình thành lực lượng nòng cốt tham mưu cho các cơ quan, chính quyền các cấp về chuyển đổi số. Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, phát triển hạ tầng số và CNTT đáp ứng nhu cầu của Quảng Nam. Phối hợp, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên thông và chia sẻ với cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Phối hợp triển khai các giải pháp phục vụ và thực thi các mô hình thuộc Đề án 06.

UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030

Phối hợp triển khai các giải pháp phủ sóng di động 5G trên toàn tỉnh, đảm bảo xóa lõm sóng 4G; triển khai mở rộng vùng phủ sóng 5G tại các Khu công nghiệp, khu vực cần thiết; đảm bảo phủ sóng di động toàn bộ đường biên giới, phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh biên giới, hải đảo, an ninh quốc gia, hạ tầng thông tin liên lạc, kết nối dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Tập đoàn Viettel cam kết đầu tư nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam, triển khai các dự án, nhiệm vụ về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Huy động nguồn lực, chuyên gia uy tín nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ Quảng Nam thực hiện các nội dung phối hợp để đồng hành, hợp lực với Quảng Nam hoàn thành các mục tiêu về chuyển đổi số.

Hoàng Thọ