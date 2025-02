Quảng Nam giao ban đầu xuân Ất Tỵ 2025

Chiều ngày 3/2, các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam; Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh và Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì giao ban đầu xuân Ất Tỵ 2025.

Toàn cảnh buổi giao ban đầu xuân Ất Tỵ 2025

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng kinh phí thực hiện công tác chăm lo tết cho nhân dân gần 133 tỷ đồng, trong đó trên 30 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá. Các hoạt động nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết được tổ chức với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 ngay từ đầu năm.

Tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam dịp Tết Ất Tỵ 2025 ước đạt 395.000 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024. Tình hình cung ứng hàng hoá, giá cả thị trường ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân. Các địa phương tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2024-2025 và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2025. Giao thông, liên lạc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chăm lo cho nhân dân vui xuân đón tết của các cấp, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh, kỳ nghỉ tết đã kết thúc, cần nhanh chóng bắt tay vào công việc và những nhiệm vụ của năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng phát biểu

Năm nay, Quảng Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là thách thức nhưng cũng là động lực để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đặt ra. Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ tin tưởng:

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu

Gửi lời chúc năm mới thắng lợi nhân dịp xuân Ất Tỵ, Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay trong tháng 2, đó là công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Trung ương; rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án trọng điểm; chuẩn bị chu đáo cho hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Nam và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Kim Ngân – Quốc Thành