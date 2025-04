Quảng Nam giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Sáng ngày 01/4, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2025. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà chủ trì hội nghị

Hội nghị đánh giá: từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp đạt kết quả khá toàn diện. Các vụ án, vụ việc được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân được chú trọng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai thực hiện tốt.

Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 176 vụ phạm pháp hình sự (giảm 139 vụ so với cùng kỳ năm trước); điều tra khám phá 157/176 vụ; khởi tố 128 vụ/303 bị can; khởi tố 87 vụ/172 bị can về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; Công an phát hiện, bắt quả tang 68 vụ/306 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về cờ bạc.

Trong quý I, toàn tỉnh xảy ra 176 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 04 người, bị thương 153 người. Xảy ra 05 vụ cháy thiệt hại tài sản hơn 1.000 tỷ đồng. Trong quý, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi 14 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 05 vụ án, 04 vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao chỉ đạo, xử lý. Các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương tiếp nhận trên 2.500 đơn kiến nghị, phản ánh, trong đó, hơn 2.300 đơn đủ điều kiện xử lý.

Duy Bình