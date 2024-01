Quảng Nam: Gặp mặt, chúc Tết cán bộ lãnh đạo hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chiều nay 25/1, tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí cán bộ, lãnh đạo hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Toàn cảnh buổi gặp mặt chiều nay 25/1

Dự gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phan Việt Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII là người con quê hương Quảng Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Tỉnh ủy viên, bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy từ năm 1997 đến nay đã nghỉ hưu.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam; Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng phát biểu

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng đã thông tin đến các đồng chí cán bộ, lãnh đạo hưu trí tỉnh nhà kết quả các mặt KTXH của Quảng Nam năm 2023 trong điều kiện bộn bề khó khăn và thách thức, từ các yếu tố khách quan và chủ quan.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Tỉnh ủy viên, bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham dự buổi gặp mặt

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, 27 năm qua, từ một tỉnh thuần nông, đến nay, cơ cấu kinh tế của Quảng Nam chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ. Quy mô nền kinh tế đạt trên 112 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 38 lần so với thời điểm tỉnh Quảng Nam được tái lập. GRDP bình quân đầu người khoảng 74 triệu đồng/người/năm, gấp gần 34 lần so với thời điểm năm 1997. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt trên 25 nghìn tỷ đồng, gấp 109 lần năm đầu tái lập; trong đó, thu nội địa đạt 21.600 tỷ đồng, gấp 137 lần so với năm 1997, xếp thứ 12 cả nước và thứ 2/14 khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ…

Kết cấu hạ tầng có bước phát triển đáng kể, hạ tầng đô thị, nông thôn từng bước được cải thiện. Hệ thống giao thông phát triển toàn diện, nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng, như tuyến đường Hồ Chí Minh, đường Võ Chí Công; mở rộng, nâng cấp QL1A; đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; đường Trường Sơn Đông…Nhiều cây cầu được đầu tư xây dựng để kết nối phát triển vùng như cầu Cửa Đại, cầu Giao Thủy, cầu Cẩm Kim, cầu Nông Sơn, cầu An Bình, cầu Văn Ly…

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 130/193 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trên 67%; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư được tăng lên; mạng lưới y tế được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng. Hiện nay, Quảng Nam đạt 11,4 bác sĩ và bình quân trên 48 giường bệnh/01 vạn dân.

Đặc biệt, trong năm 2023, Quảng Nam đã giảm được hơn 4 nghìn hộ nghèo, số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều hiện còn 5,57%. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách được thực hiện tốt. Toàn tỉnh hiện có 15.339 Mẹ VNAH được phong tặng, truy tặng; trong đó, có 317 Mẹ còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng; có 65.479 liệt sỹ, 32.782 thương binh, bệnh binh; 45.542 người có công với cách mạng, chiếm 23% dân số toàn tỉnh…

Đồng chí Lê Văn Dũng cũng thông tin thêm về kết quả các đợt thanh tra, kiểm tra đối với tỉnh thời gian qua và công tác xử lý của tỉnh đối với một số cán bộ sai phạm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Quảng Nam có được thành quả như ngày hôm nay, luôn trân trọng biết ơn sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương, sự cống hiến và đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là những người con quê hương Quảng Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tỉnh ủy viên, bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy qua các thời kỳ…

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm theo dõi, đồng hành của các cán bộ hưu trí trong thời gian đến để tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển. Trước thềm năm mới, đồng chí Lê Văn Dũng gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các đồng chí cán bộ, lãnh đạo hưu trí.

Ông Nguyễn Xuân Phúc – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu

Xúc động được gặp lại các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tại cuộc gặp mặt ý nghĩa này, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của Quảng Nam 27 năm qua, từ một tỉnh nghèo, vươn lên tỉnh phát triển của khu vực và sánh vai cùng nhiều tỉnh, thành trong cả nước… Đồng chí mong muốn các thế hệ lãnh đạo tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần “trung dũng, kiên cường”, năng động nắm bắt cơ hội, nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả các chính sách mới, tiếp tục tạo ra những thành tựu mới, đưa quê hương Quảng Nam tiếp tục phát triển như kỳ vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh và người dân Quảng Nam.

