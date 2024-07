Quảng Nam đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

Sáng 1/7, tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Đây là địa phương được Công an tỉnh chọn tổ chức điểm của tỉnh Quảng Nam. Cũng trong sáng 1/7, các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tại huyện Duy Xuyên

Tại huyện Duy Xuyên, tham dự Lễ ra mắt lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Phụ nữ Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ, Nguyễn Công Thanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự lễ

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV ngày 28/11/2023 đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

Ngày 21/6, tại kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14 quy định thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ hàng tháng và chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Lễ diễu binh, diễu hành lực lượng Công an

Tổ bảo vệ ANTT diễu hành

Đối với huyện Duy Xuyên, hiện tổng lực lượng có thể chuyển tiếp để thành lập Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 263 người.

Tại buổi lễ, cán bộ chiến sĩ đã được nghe tóm tắt nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; công tác tham mưu triển khai xây dựng, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành biểu dương sức mạnh của lực lượng ANTT cơ sở của huyện Duy Xuyên, thể hiện ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xây dựng và thể hiện các tình huống giả định để lực lượng ANTT cơ sở hỗ trợ Công an xã chính quy giải quyết

Tại lễ ra mắt, ban tổ chức cũng xây dựng và thể hiện các tình huống giả định mà lực lượng ANTT cơ sở hỗ trợ Công an xã chính quy giải quyết, xử lý tình huống gây rối trật tự, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

Tỉnh Quảng Nam là 1 trong 12 địa phương được Bộ Công an chọn làm điểm lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ngoài 12 địa phương chọn làm điểm lễ, tất cả các địa phương còn lại trên toàn quốc cũng tổ chức lễ ra mắt vào cùng ngày 1/7.

Các địa phương đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở

*Sáng 1/7, tại phường An Mỹ, cùng với 17 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh, TP Tam Kỳ cũng tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Trần Nam Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hà Lai.

Tại buổi lễ, UBND phường An Mỹ đã công bố quyết định ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại 8 khối phố, với tổng cộng 32 thành viên.

Các đại biểu đã được thông tin về lịch sử hình thành, những đóng góp tích cực của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại địa phương; yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay và sự hình thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; thông tin tóm tắt nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Được biết, TP Tam Kỳ có 85 bảo vệ ANTT tại 85 thôn, khối phố.

Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo UBND TP.Tam Kỳ đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở phường An Mỹ. (Lê Thu – Quang Sơn)

* Huyện Thăng Bình đã chọn xã Bình Phục làm xã điểm tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đến dự, có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh.

Buổi lễ đã công bố Quyết định thành lập các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và trao Quyết định công nhận các thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã. Theo đó, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Bình Phục có 12 người bố trí ở tại 4 thôn của xã. Cùng ngày, 21 xã, thị trấn còn lại cũng tổ chức buổi lễ nói trên…(Đình Hiệp)

*Huyện Quế Sơn tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại xã Quế Mỹ. Bà Trương Thị Lộc – Giám đốc Sở LĐ – TB&XH, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh, cùng lãnh đạo huyện Quế Sơn đến dự.

Tại buổi lễ, UBND xã Quế Mỹ đã công bố quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở 9 thôn trên địa bàn xã. Mỗi tổ gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 thành viên. Đây là những quần chúng được lựa chọn kỹ càng ở cơ sở, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn và có những đóng góp tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Toàn huyện Quế Sơn có 74 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập ở 74 thôn, tổ dân phố với 129 thành viên. (Phạm Duy Thái)

* Tại xã biên giới La Dêê, huyện Nam Giang tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đây là địa phương tổ chức điểm cấp xã của tỉnh. Đến dự có bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, Thành viên BCĐ138 tỉnh.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở của xã La Dêê được thành lập với 18 đồng chí của 6 thôn; có trách nhiệm thường xuyên, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, báo cáo và tham gia đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phòng ngừa, ngăn chặn, tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Gương mẫu đi đầu, kiên trì tuyên truyền, thuyết phục, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách thiết thực, hiệu quả.

Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo 138 huyện Nam Giang và xã La Dêê đã đưa ra tình huống giả định về một nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, gây cháy nổ ở trụ sở xã. Và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phối hợp cùng lực lượng công an xã tham gia giải quyết nhanh, gọn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Việc ra mắt tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại một xã biên giới giáp Lào có ý nghĩa quan trọng không chỉ giữ vững an ninh trật tự tại địa phương mà còn với vùng giáp biên. (Tấn Sỹ – Văn Khanh)

*Tại thị trấn Tiên Kỳ, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Đồng chí Thái Viết Tường, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh – Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đến dự.

Cùng với cả tỉnh, huyện Tiên Phước tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đồng loạt tại 15 xã, thị trấn, trong đó thị trấn Tiên Kỳ được chọn tổ chức điểm. Sau khi ra mắt, huyện Tiên Phước sẽ có 85 Tổ bảo vệ ANTT cơ sở, với khoảng trên 270 thành viên ở địa bàn 85 thôn, khối phố.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Trầm Quế Hương Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng hỗ trợ đắc lực, kề vai sát cánh cùng lực lượng Công an xã, thị trấn giữ gìn trật tự an ninh, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Tại buổi lễ, UBND thị trấn Tiên Kỳ đã công bố quyết định ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại 8 khối phố, với tổng cộng 24 thành viên. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa, tặng quà chúc mừng lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở thị trấn Tiên Kỳ. Sau lễ ra mắt, các lực lượng cùng tham gia diễu hành dọc một số tuyến đường chính trên địa bàn thị trấn. (Nguyễn Hưng)

*Tại huyện Nông Sơn, ngoài thị trấn Trung Phước được chọn làm điểm, các xã trên địa bàn huyện cũng tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động hiện nay của các lực lượng quần chúng đang tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Nông Sơn có gần 90 đồng chí.

Ngoài việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ Công an địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ theo quy định pháp luật của lực lượng này; các thành viên đủ từ 18 – 70 tuổi (trường hợp trên 70 tuổi nhưng có sức khỏe tốt sẽ được xem xét theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn dựa trên đề nghị của Công an cấp xã, thị trấn); có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, cá nhân và gia đình tuân thủ tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang thụ án hình sự.

Trong thời gian qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện Nông Sơn đã nhận nhiều sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, làm nòng cốt hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an đạt được nhiều thành tích, được các cấp lãnh đạo, địa phương và nhân dân ghi nhận.

Tại buổi ra mắt, các quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự, Quyết định công nhận Tổ Trưởng, Tổ phó và Tổ viên các Tổ bảo vệ được công bố, trao đến lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cở sở. (Thu Phương- Minh Thông)

* Thị trấn Trà My được huyện Bắc Trà My chọn tổ chức điểm của 13 xã, thị trấn ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

UBND thị trấn Trà My đã tiến hành thực hiện các quy trình, tổ chức lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại 06/06 tổ dân phố, mỗi tổ dân phố có 03 thành viên, gồm: 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và 01 tổ viên. Lực lượng bảo vệ ANTT thị trấn Trà My được kiện toàn với 18 thành viên tham gia từ lực lượng bảo vệ dân phố và được tuyển chọn thêm. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt ở tổ dân phố, hỗ trợ Công an, chính quyền địa phương trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngay sau lễ ra mắt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại thị trấn Trà My đã tổ chức diễu hành, tuyên truyền để mọi người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xem đây là trách nhiệm và quyền lợi của nhân dân. (Thúy Vân – Tuấn Tú)

* Huyện Nam Trà My tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tại UBND xã Trà Mai. UBND xã Trà Mai thành lập Hội đồng xét tuyển lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và đã thống nhất thành lập 4 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tại 4 thôn, mỗi thôn 03 người, gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên.

Trong đó, 04 đồng chí công an viên bán chuyên trách tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, đồng thời giữ chức danh tổ trưởng; tiếp nhận mới 08 đồng chí tham gia lực lượng, 04 đồng chí tổ phó và 04 đồng chí tổ viên; trình độ đảm bảo theo quy định.

Lễ ra mắt đánh dấu mốc son lịch sử ra đời lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đồng thời cũng là ngày đặc biệt quan trọng của lực lượng, là cơ sở cho sự phát triển, hoàn thiện về sau, là động lực để lực lượng tiếp tục phấn đấu, cống hiến, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong thời gian đến. (Minh Trang)

*Tại huyện Tây Giang, UBND huyện đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 10/10 xã trên địa bàn huyện.

Huyện Tây Giang được đánh giá là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, phía Tây của tỉnh. Toàn huyện có 10 xã, 63 thôn tương ứng với 63 tổ với 189 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được triển khai.

Để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở trên địa bàn huyện Tây Giang thật sự là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân, phát huy vai trò lực lượng tiên phong, nắm tình hình, tiếp nhận tin báo của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với lực lượng Công an; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng các mô hình tự quản về bảo vệ ANTT trên địa bàn; hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia bắt giữ đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. (Hữu Tiến)