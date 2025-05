Quảng Nam: Doanh thu từ du lịch 4 tháng năm 2025 đạt 3,880 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024

Sáng ngày 05/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì cuộc họp giao ban thường kỳ đánh giá công tác chỉ đạo điều hành và tình hình KTXH tháng tư và 4 tháng đầu năm 2025, bàn giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quý 2 và cả năm 2025. Uỷ viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết tham dự.

Toàn cảnh cuộc họp giao ban sáng 5/5

Uỷ viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì

Theo báo cáo, tháng tư và 4 tháng đầu năm 2025, kinh tế Quảng Nam tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực ở một số lĩnh vực trọng điểm. Trong đó, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 4 tăng 1% so với tháng trước và tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vẫn giữ được mức tăng trưởng nhưng đà tăng đang có dấu hiệu chững lại do ảnh hưởng từ bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, đặc biệt là tác động từ chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 đạt trên 7 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng trên 19% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 4 cũng đã đạt mức tăng 11%, tương ứng với 875 nghìn lượt khách. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch trong tháng ước đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, đưa tổng lượt khách tham quan, lưu trú 4 tháng đầu năm của Quảng Nam lên 3,115 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch 4 tháng đầu năm đạt 3,880 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 9,118 nghìn tỷ đồng. Khu vực nông nghiệp nông thôn gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, xâm nhập mặn, nhưng các địa phương vẫn chủ động ứng phó để duy trì ổn định sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu

Thu ngân sách nhà nước giảm nhẹ, chủ yếu do sụt giảm thu nội địa và xuất nhập khẩu, trong khi chi ngân sách tăng nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và một số dự án phải tạm dừng chờ điều chỉnh theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới. Hoạt động doanh nghiệp có tín hiệu phục hồi ở số lượng đăng ký mới, nhưng số doanh nghiệp rút lui vẫn cao, phản ánh môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức.

Hiền Viên – Trung Hiếu