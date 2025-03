Hơn 1.600 đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Nam

Sáng ngày 14/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Phan Thái Bình chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để rà soát tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 – 28/3/2025).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Phan Thái Bình chủ trì buổi làm

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cơ quan thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ lớn: các hoạt động chính bao gồm lễ viếng hương các Nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà các Mẹ VNAH, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách. Tổ chức triển lãm, trưng bày về các thành tựu kinh tế – xã hội, quốc phòng của Quảng Nam sau 50 năm giải phóng. Giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP; và các chương trình triển lãm, hội thảo, văn hóa – nghệ thuật. Đặc biệt, sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h00 ngày 24/3/2025 trên kênh Đài PTTH-QN và tường thuật trên kênh Đài tiếng nói Việt Nam.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia dự họp

Đến thời điểm này, Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để đảm bảo công tác hậu cần, an ninh, truyền thông, rà soát danh sách đại biểu. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng phương án bảo vệ an toàn cho toàn bộ sự kiện, đồng thời chuẩn bị phương án an toàn cho việc bắn pháo hoa chào mừng lễ kỷ niệm. Ngoài các hoạt động trên, các huyện, thị, thành cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như hội trại, tọa đàm, phong trào thi đua yêu nước và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử. Hội Nhà báo tỉnh phát động Giải báo chí đặc biệt, tôn vinh những tác phẩm phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của Quảng Nam…

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Nam mang ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, do vậy việc chuẩn bị chu đáo sẽ góp phần quan trọng cho sự thành công của sự kiện lớn này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình yêu cầu các bộ phận được phân công phải rà soát lại lần cuối các phần việc được giao, nhất là lễ chính, chương trình nghệ thuật phải đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Ban tổ chức lễ. Đồng thời lưu ý đến công tác lễ tân, hậu cần phải đảm bảo phục vụ chu đáo vì đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, do vậy việc chuẩn bị chu đáo sẽ góp phần cho sự thành công của sự kiện lễ trọng này.

Trung Hiếu