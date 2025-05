Quảng Nam: 8 tập thể, 9 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6), ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam (10/5), sáng 30/5, Hội người cao tuổi tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” giai đoạn 2021 – 2025. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quảng Bửu.

Dịp này, 8 tập thể, 9 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; 10 tập thể, 12 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh và nhiều nhận cá nhân, tập thể xuất sắc được Tỉnh Hội khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”

Tặng bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho 8 tập thể và 9 cá nhân

Giai đoạn 2021 – 2025, phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng” phát triển khá mạnh và đều khắp trên địa bàn Quảng Nam. Hoạt động chăm sóc, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chúc thọ, mừng thọ, công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần người cao tuổi được các cấp Hội quan tâm, chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 174 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả, với trên 9.550 thành viên tham gia. Trong 5 năm qua, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức vận động, quyên góp, tặng hơn 520.000 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa, với số tiền lên đến hơn 115 tỷ đồng. Thông qua các phong trào như: “Tiếng mỏ an ninh, tiếng kẻng an ninh”, “Hai giữ”… hằng năm, có trên 85.000 người cao tuổi tham gia phòng chống tội phạm, trên 36.300 người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, khuyến học.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quảng Bửu

Qua các năm được bình xét, toàn tỉnh có 96% gia đình có người cao tuổi là tấm gương sáng, được cộng đồng ghi nhận tiêu biểu, mẫu mực về xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính thì vai trò của người cao tuổi lại càng được khẳng định bởi họ chính là cầu nối quan trọng để giữ gìn sự ổn định, đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội. Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Hội Người cao tuổi các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, phát huy vai trò “nêu gương sáng” trong các lĩnh vực: xây dựng Đảng, chính quyền, khuyến học, khuyến tài.

Ngọc Trang – Quốc Thành