Phường Cẩm An (TP Hội An) kỷ niệm 20 năm thành lập

Sáng nay 12/1, UBND phường Cẩm An, thành phố Hội An tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập, đánh giá quá trình nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trong 2 thập niên qua. Hiện nay, phường Cẩm An là điểm sáng kinh tế du lịch ven biển, gắn bảo tồn văn hóa của Hội An, thu nhập bình quân đầu người hơn 70 triệu đồng mỗi năm từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập phường Cẩm An (TP Hội An)

Đầu năm 2004, Cẩm An được thành lập trong điều kiện còn nhiều khó khăn, hầu hết người dân sinh sống chủ yếu bằng các nghề ngư – nông nghiệp, cuộc sống bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo rất cao.

Trong 20 năm qua, phường Cẩm An triển khai các chủ trương xác đúng với điều kiện thực tế địa phương, kịp thời củng cố hệ thống chính trị, định hướng cơ cấu kinh tế phù hợp, người dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước trong thời kỳ phát triển mới.

Những năm gần đây, Cẩm An tích cực phát huy lợi thế phát triển kinh tế du lịch – dịch vụ. Năm 2022, giá trị sản xuất của Cẩm An đạt hơn 204,1 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2005, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trên 15%.

Hiện nay, đời sống của đại bộ phận Nhân dân được nâng lên về mọi mặt, hộ khá, hộ giàu tăng nhanh, giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người hơn 70 triệu đồng/năm, tăng gấp đôi so với năm 2015.

Cẩm An ưu tiên thu hút doanh nghiệp, tạo điều kiện để người dân phát triển mạnh mẽ các loại hình lưu trú tư nhân với 3 loại hình homestay, biệt thự du lịch và nhà ở cho người nước ngoài thuê với 269 cơ sở. Cẩm An hiện đang tiếp tục định hình và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn với tài nguyên đặc trưng của phường như du lịch biển, du lịch sông; hình thành và khẳng định thương hiệu Làng du lịch An Bàng và Bãi biển An Bàng trên bản đồ du lịch quốc tế, thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Tấn Châu