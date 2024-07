Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn họp bàn phương án chuẩn bị  cho năm học mới 2024 – 2025

Sáng 29/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo thời gian qua; bàn phương án về trường lớp, giáo viên chuẩn bị cho năm học mới 2024 – 2025. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan ở tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì họp bàn phương án chuẩn bị cho năm học mới 2024 – 2025

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạocho biết, năm học qua, Sở đã tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Trong đó, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên biệt thay cho xét tuyển, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Toàn cảnh cuộc họp sáng 29/7

Mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non được rà soát, sắp xếp, phù hợp với tình hình của mỗi địa phương để tăng nguồn lực đầu tư, đồng thời bảo đảm các điều kiện tốt nhất đưa trẻ tới trường.

Theo đó, đã sắp xếp, qui hoạch các điểm trường, thu gọn từ 447 điểm trường (điểm lẻ) xuống còn 432 điểm trường, giảm 15 điểm trường lẻ so với năm học 2022-2023.

Tỷ lệ huy động trẻ mầm non tăng lên so với năm học qua, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ được nâng lên, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi và trẻ em thuộc đối tượng chính sách được quan tâm, hỗ trợ để giảm bớt khó khăn đến trường lớp mầm non.

Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, thực hiện tốt việc chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1, đáp ứng yêu cầu liên thông Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

