Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Bắc Trà My về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu các dân tộc cấp huyện

Chiều nay 26/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn – Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024 đã có buổi làm việc với huyện Bắc Trà My, đây là đơn vị được tỉnh Quảng Nam chọn làm Đại hội điểm trong việc tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc cấp huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn – Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024 làm việc với huyện Bắc Trà My

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết,Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 1 – 2/4/2024.

Đến nay, địa phương đã ban hành các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội, thành lập các tiểu ban giúp việc gồm: nội dung – nhân sự, tuyên truyền – thi đua khen thưởng và tiểu ban phục vụ. Đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị, Quyết tâm thư Đại hội, ban hành quyết định triệu tập 150 đại biểu chính thức tham dự Đại hội. Huyện Bắc Trà My cũng đã ban hành giấy mời 60 đại biểu tham dự Đại hội, thống nhất nhân sự Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 11 thành viên, Đoàn Thư ký Đại hội 02 thành viên. Đoàn Chủ tịch đã tổ chức họp để phân công nhiệm vụ điều hành các phiên của Đại hội.

Hiện nay, công tác tuyên truyền cổ động trực quan cho Đại hội đã và đang được diễn ra… Công tác tiếp đón, chuẩn bị nơi ăn, nghỉ cho đại biểu; công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo y tế, sức khỏe đại biểu đang được gấp rút triển khai.

Khó khăn lớn nhất hiện nay của huyện Bắc Trà My đó là số lượng đại biểu theo thành phần dân tộc còn phải điều chỉnh cho phù hợp, kinh phí cho đơn vị Đại hội điểm vượt so với dự toán ban đầu, khoảng hơn 600 triệu đồng; đến nay, huyện chưa tự cân đối được nguồn thu để cấp kinh phí tổ chức Đại hội.

Toàn huyện Bắc Trà My có hơn 48.000 người dân, trong đó có gần 27.000 đồng bào dân tộc thiểu số, với 27 dân tộc anh em và 5 dân tộc chính sinh sống trên địa bàn.

Sau khi nghe huyện Bắc Trà My báo cáo công tác chuẩn bị trong thời gian qua, các sở, ngành ở tỉnh và huyện giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của huyện… Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của huyện Bắc Trà My trong công tác chuẩn bị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Đại hội dân tộc thiểu số là dịp để khơi dậy, thắt chặt tình đoàn kết của đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn, ghi nhận và biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc, là dịp để nhìn lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy đến thời điểm hiện nay, huyện Bắc Trà My cần rà soát lại các phần việc đang còn dang dở và sớm hoàn thành; đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trục đường nội thị, để đồng bào các dân tộc hiểu và biết sự kiện trọng đại sắp diễn ra; huyện cũng cần xác báo đại biểu tỉnh và các huyện bạn tham dự để có sự tiếp đón trân trọng; tập trung yếu tố an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trước trong và sau Đại hội; cân nhắc số lượng đại biểu theo thành phần dân tộc; giao cho huyện bổ sung thêm thành phần đại biểu mời dự.

Về kinh phí, tỉnh giao cho huyện có báo cáo gửi Ban Dân tộc, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ bổ sung thêm 200 triệu đồng kinh phí để tổ chức Đại hội.

Tấn Sỹ – Kim Thủy