Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh làm việc với Đảng ủy xã Đại Cường (Đại Lộc)

Sáng 06/11, đồng chí Trần Xuân Vinh – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Đảng ủy xã Đại Cường (Đại Lộc) về tình hình công tác 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh buổi làm việc sáng 6/11

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Đại Cường cho biết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn xã ổn định. UBND xã bám sát các nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 389 tỷ đồng, tổng thu ngân sách đạt gần 15 tỷ đồng đạt 83,2% so với kế hoạch. Địa phương duy trì và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại buổi làm việc, xã Đại Cường kiến nghị một số nội dung như: sớm đầu tư gia cố bờ kè bị sạt lở tại phía Nam sông Vu Gia để đảm bảo an toàn giao thông cũng như việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ địa phương trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030,…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Trần Xuân Vinh phát biểu

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật của xã Đại Cường trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Trần Xuân Vinh nhấn mạnh: thời gian đến địa phương cần tiếp tục thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cuối năm.

Đảng bộ xã cần chuẩn bị, tổ chức Đại hội các chi bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó cần rà soát, đưa ra hệ thống chỉ tiêu phù hợp trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu của huyện; công trình chương trình trọng điểm cần cụ thể, thiết thực; tập trung công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau Đại hội. Bên cạnh đó cần chú trọng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho nhân dân.

Dịp này, đồng chí Trần Xuân Vinh trao tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đại Cường, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng.

Nhật Duy – Bích Liễu