Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng thăm, chúc tết Trại giam An Điềm

Sáng 24/1, tại huyện Đại Lộc, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trại giam An Điềm.

Quang cảnh buổi thăm

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng tặng quà, chúc tết Trại giam An Điềm

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng ghi nhận những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Trại giam An Điềm trong công tác giữ vững an ninh, an toàn trại giam. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thời gian qua, Trại giam An Điềm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng chân tăng cường công tác dân vận, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Trại giam An Điềm được thành lập vào tháng 6.1962 tại huyện Hiên cũ, có nhiệm vụ giam giữ và cải tạo hàng nghìn đối tượng là ngụy quân, ngụy quyền, tình báo gián điệp, biệt kích bị quân và dân ta bắt giữ trên các chiến trường. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, Trại giam chuyển về xã Đại Hưng của huyện Đại Lộc cho đến ngày nay. Hiện có 2.900 phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam An Điềm”.

Xuân Hiếu – Quang Phi