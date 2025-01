Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Đông Giang

Sáng 19/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng đã đến thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Giang và nghe báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ.

Công an huyện Đông Giang cho biết, trong dịp Tết năm nay, đơn vị đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ và lực lượng trinh sát bám sát địa bàn, nắm vững tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, cũng như các đối tượng có biểu hiện phạm tội. Lực lượng công an cũng phòng ngừa các hoạt động phạm tội, không để hình thành ổ nhóm gây mất an ninh trật tự, đặc biệt trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể gia đình cán bộ, chiến sĩ công an huyện Đông Giang và yêu cầu lực lượng công an duy trì nghiêm túc việc trực ban, chủ động trinh sát, nắm chắc địa bàn, không để bị động trong các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong dịp Tết. Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ công an cần gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong thời gian nghỉ Tết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng cũng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Đông Giang.

