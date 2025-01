Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam thăm các đơn vị Công an

Chiều 20/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng cùng đại diện các sở, ban ngành thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động và Trại tạm giam Công an Quảng Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Dũng thăm Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh

Thay mặt Tỉnh uỷ – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Dũng trao quà, gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng phát biểu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ mục tiêu, giúp nhân dân phòng chống thiên tai… Đơn vị đã triển khai tốt nhiệm vụ, phương án, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đáng chú ý, năm 2024, đơn vị đã tổ chức cho gần 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện 137 ca tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng yêu cầu đơn vị cần bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện chính trị quan trọng, kịp thời ngăn chặn những tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng ghi nhận những đóng góp của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ với khó khăn và áp lực do công việc đặc thù. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng động viên cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ trực gác, đảm bảo an toàn, an ninh của đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng thăm, chúc Tết tại Trại tạm giam Công an tỉnh

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng cũng mong muốn đơn vị quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động để người bị tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù có thêm động lực để cải tạo tốt, sớm tái hoà nhập cộng đồng.

Trước thềm Xuân mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng tặng quà, gửi lời chúc Tết vui vẻ, hạnh phúc đến cán bộ chiến sĩ Trại Tạm giam Công an tỉnh và gia đình.

Duy Bình