Núi Thành tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ, 40 năm thành lập huyện Núi Thành

Tối nay 19/8, huyện Núi Thành long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Phủ ủy Tam Kỳ (15/8/1933 – 15/8/2023) và 40 năm ngày thành lập huyện Núi Thành (3/12/1983 – 3/12/2023). Đồng chí Nguyễn Đức Hải – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương tham dự lễ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Buổi lễ còn có sự tham dự của các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Núi Thành, Phú Ninh, thành phố Tam Kỳ qua các thời kỳ; lãnh đạo các địa phương trong và ngoài tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện.

Diễn văn do đồng chí Nguyễn Tri Ấn – Bí thư Huyện uỷ Núi Thành trình bày đã ôn lại chặng đường đầy vẻ vang suốt 90 năm qua. Vào ngày 15/8/1933, tại làng Định Phước, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành ngày nay, Phủ ủy Tam Kỳ được thành lập. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân Tam Kỳ (gồm huyện Núi Thành, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ ngày nay), đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân huyện nhà. Đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong xây dựng hòa bình, mảnh đất này dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên những thắng lợi vẻ vang trên quê hương Quảng Nam trung dũng, kiên cường…

Tháng 12/1983, huyện Núi Thành được thành lập, trên cơ sở tách ra từ huyện Tam Kỳ. Tiếp bước truyền thống anh hùng, 40 năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng toàn thể nhân dân đã chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, khắc phục hậu quả chiến tranh để xây dựng và phát triển Núi Thành từ nghèo khó vươn lên trở thành huyện công nghiệp.

Sau 40 năm thành lập, cùng với sự phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai – Khu kinh tế mở đầu tiên của cả nước thì bộ mặt các làng quê Núi Thành giờ đây đã được khởi sắc, trở thành trung tâm đô thị phía Nam của tỉnh Quảng Nam. Kết cấu hạ tầng được đầu tư hiệu quả, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Việc xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh đạt nhiều kết quả. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đói nghèo giảm xuống chỉ còn 1,52%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng tiếp tục tăng cường vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Núi Thành đã nỗ lực và phấn đấu đạt được trong suốt chặng đường qua. Bước sang thời kỳ mới, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm rất lớn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cấp ủy và hệ thống chính trị các cấp huyện Núi Thành cần phát huy truyền thống cách mạng và những thành quả đã đạt được; tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường nhấn mạnh huyện Núi Thành cần quan tâm đến công tác phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo của các cơ quan chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ và 40 năm thành lập huyện Núi Thành khép lại với chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Núi Thành – âm vang ngày mới”. Chương trình được dàn dựng công phu với đông đảo nghệ sĩ, diễn viên tham gia trình diễn, thể hiện sức sống của vùng đất trung dũng, kiên cường, không ngừng vươn lên, hướng đến tương lai tươi sáng. Kim Ngân – Xuân Hiếu

