Núi Thành tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Chiều ngày 1/3, UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 01/CT- TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024).

Thời gian qua,UBND huyện đã chỉ đạo các xã khu vực biên giới biển và hai đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà và Hải đội 2 Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp chặt chẽ tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển.

Năm 2023, hai đồn Biên phòng, các ban ngành đoàn thể của huyện và các xã khu vực biên giới biển phối hợp tổ chức 108 buổi tuyên truyền cho trên 8.000 lượt người nghe về Chỉ thị 01/CT- TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam, Luật biên giới Quốc gia; …Các xã khu vực biên giới biển phối hợp với các đồn Biên phòng duy trì hoạt động hiệu quả của 59 tổ tàu thuyền đoàn kết với 331 tàu cá. Mô hình tổ tàu thuyền đoàn kết đã huy động được sức mạnh của Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới. Đồng thời duy trì hoạt động của 45 tổ tự quản về an ninh trật tự tại các thôn đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Các đồn Biên phòng thường xuyên phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; vận động nhân dân chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giúp nhân dân khắc phục hậu quả lụt bão, cứu nạn cứu hộ, bảo vệ môi trường biển. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các ban ngành, cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân về tham gia xây dựng quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn Biên phòng vững mạnh.

Ái Ly