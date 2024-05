Nông Sơn: Triển khai, hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện

Sáng 21/5, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2023-2025 cho đại diện các phòng ban, UBND các xã, thị trấn và Tổ trưởng, thư ký Tổ lấy ý kiến cử tri của 29 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nắm bắt một số nội dung như: công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri, nội dung lấy ý kiến cử tri; việc lập và niêm yết danh sách cử tri; lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính; công tác thông tin, tuyên truyền về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo phương án tổng thể số 1293/PA-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam, phương án sắp xếp đối với huyện Nông Sơn và Quế Sơn, cụ thể như sau: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 2 huyện: Nông Sơn (diện tích tự nhiên là 471,64 km2, đạt tỷ lệ 55,49% so với tiêu chuẩn; dân số 35.438 người, đạt tỷ lệ 44,23% so với tiêu chuẩn) huyện Quế Sơn (diện tích 257,46 km2, đạt tỷ lệ 57,21% so với tiêu chuẩn; dân số 104.128 người, đạt tỷ lệ 86,77% so với tiêu chuẩn) để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Tên gọi đơn vị hành chính huyện mới là Quế Sơn, trụ sở làm việc dự kiến đặt tại huyện Quế Sơn.

Minh Thông