Nông Sơn: Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 25/6, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Nông Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Có 100 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.000 thanh niên trên địa bàn huyện tham dự.

Quang cảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029

Nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện Nông Sơn đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đại biểu tham dự đại hội

Toàn huyện có 1.200 ý tưởng sáng tạo trên website do Trung ương Đoàn triển khai, 10 đội thanh niên tình nguyện chuyển đổi số cộng đồng với khoảng 300 thành viên. Các hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ra quân dọn vệ sinh môi trường… thu hút được trên 2.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Nhiệm kỳ qua, đã tổ chức 05 lớp tập huấn về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và tham quan mô hình kinh tế cho 150 thanh niên; hỗ trợ 50 thanh niên tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất. Phối hợp tổ chức 05 buổi tư vấn, giới thiệu nghề nghiệp, tuyển dụng lao động, cơ hội việc làm trong và ngoài nước, thu hút 300 lượt hội viên thanh niên tham gia. Phối hợp với các ngành đào tạo mở 03 lớp dạy nghề, góp phần giải quyết việc làm, lao động nhàn rỗi trên địa bàn.

Các đại biểu hiệp thương cử 15 thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Nông Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Các đại biểu hiệp thương cử 15 thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Nông Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Anh Võ Văn Mỹ – Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Nông Sơn tái cử Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Nông Sơn khóa IV. Đại hội hiệp thương cử 7 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tại đại hội, có 3 tập thể 16 cá nhân được biểu dương khen thưởng trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua.

Thu Phương