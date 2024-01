Nông Sơn bàn giao tổ chức cơ sở Đảng Công ty Than – Điện Nông Sơn về trực thuộc Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam

Sáng nay 6/1, tại Công ty Cổ phần Than – Điện Nông Sơn, Huyện uỷ Nông Sơn đã tiến hành lễ bàn giao cơ sở Đảng của Công ty này cho Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam.

Các đại biểu ký kết biên bản bàn giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Dự lễ bàn giao có Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ phụ trách Đảng bộ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam – Khuất Mạnh Thắng. Dự lễ còn có đại diện Ban tổ chức Trung ương, lãnh đạo chính quyền địa phương.

Căn cứ Công văn số 5990-CV/BTCTW, ngày 14/12/2023 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản có liên quan,Tỉnh uỷ Quảng Nam đã ban hành quyết định số 1188 về việc chuyển Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn trực thuộc Huyện ủy Nông Sơn ( gồm 07 chi bộ và 97 đảng viên) về trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực – TKV (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương). Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương cũng đã có quyết định tiếp nhận Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Than điện Nông Sơn từ Huyện uỷ Nông Sơn về trực thuộc Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam.

Trao tặng tài trợ 300 triệu đồng cho chương trình xoá nhà tạm tại huyện Nông Sơn

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao tổ chức cơ sở Đảng, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ phụ trách Đảng bộ tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chúc mừng Đảng bộ Công ty Than – Điện Nông Sơn được tiếp nhận về sinh hoạt tại Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực – TKV và đánh giá cao tổ chức cơ sở Đảng này đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Công ty cũng như địa phương trong nhiều năm qua.

Đồng chí Lê Văn Dũng vui mừng trước những thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như công tác xây dựng Đảng của Công ty. Là đơn vị đóng chân tại địa bàn Nông Sơn, hoạt động sản xuất khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn đã tái cơ cấu, trong những năm qua, Công ty đã phát triển tốt, hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ phụ trách Đảng bộ tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho rằng đây là sự nổ lực của Đảng bộ đơn vị này, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Trung Hiếu – Phúc Lâm