Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và sâu sắc tại Hội thảo các dự án luật

Sáng ngày 8/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội thảo các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi hội thảo.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội thảo các dự án luật sáng 8/5

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Tạ Văn Hạ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Dương Văn Phước – Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, các đồng chí lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh, các sở ngành và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh. Hội thảo được kết nối trực tuyến tới Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi hội thảo

Hội thảo được nghe đại diện một số sở ngành và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh trình bày các tham luận về 6 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sắp tới gồm: Luật Trật tự, ATGT đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi) và Luật PCCC&CNCH.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề có liên quan đến chủ đề hội thảo như: tính cấp thiết của việc xây dựng và ban hành các dự án luật; làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các dự án luật trong đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng; những nội dung chính sách nổi bật, tích cực của các dự án luật; làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của việc ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách trong dự án Luật đối với công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực chuyên ngành,…

Kết luận buổi hội thảo, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực và sâu sắc của các đại biểu, những ý kiến của các đại biểu giúp đoàn ĐBQH tỉnh có thêm thông tin, từ đó nghiên cứu đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo các luật. Đồng thời, cho biết đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến góp ý để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành, hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Văn Dũng cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu thêm một số nội dung để khi các Luật được Quốc hội thông qua đi vào thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người dân.

Kim Huệ