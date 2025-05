Nhân dân góp ý xây dựng lực lượng Công an xã, phường vùng đông Tam Kỳ

Sáng 6/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ tổ chức diễn đàn nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an xã năm 2025 đối với các đơn vị: Công an xã Tam Thăng, xã Tam Phú, xã Tam Thanh và phường An Phú.

Diễn đàn góp ý do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ tổ chức

Tại diễn đàn, đại diện các đơn vị Công an xã, phường cho biết, lực lượng Công an cơ sở đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tình hình tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội tại các xã, phường vùng Đông cơ bản được kiềm chế; các vụ việc vi phạm pháp luật khi xảy ra đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời, không để phát sinh “điểm nóng” kéo dài.

Nhân dân kiến nghị các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ về các loại tội phạm

Người dân tham dự diễn đàn bày tỏ sự tin tưởng, yên tâm khi lực lượng Công an xã, phường ngày càng chính quy, tinh nhuệ; tình hình an ninh trật tự ở các địa bàn nông thôn được giữ vững. Bên cạnh đó, nhân dân kiến nghị các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ về các loại tội phạm như ma túy, trộm cắp; đề nghị Công an xã Tam Thăng và phường An Phú xử lý quyết liệt tình trạng đánh bắt hải sản bằng xung điện trên sông Đầm; đồng thời đề nghị lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh.

Lê Thu – Quang Sơn