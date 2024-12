Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh: Nóng sai phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường

Tiếp tục kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh khóa X, sáng 5/12, ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp, đại diện UBND tỉnh báo cáo các tờ trình, các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc còn có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng.

Mở đầu ngày làm việc, các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc chấp hành quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2023. Theo đó các Ban của của HĐND tỉnh tiến hành giám sát 05 lĩnh vực: đất đai; xây dựng; môi trường; an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội. Qua giám sát, tại 09 địa phương cấp huyện đã ban hành 1.640 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 15.236 triệu đồng. Trong đó phần lớn là quyết định trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường.

Tại 03 sở, ngành chuyên môn làm việc trực tiếp là Công an Quảng Nam, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị này đã ban hành 75 quyết định xử phạt. Báo cáo giám sát cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế về xử lý vi phạm hành chính, trong đó nổi lên là: Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường còn những hạn chế, bất cập. Có nơi thiếu quyết liệt, thậm chí buông lỏng dẫn đến phát sinh các vi phạm hành chính, nhất là các hành vi như: tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng không phép, sai phép, xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn, đổ thải không đúng quy định…

Tiếp đó, đại diện UBND tỉnh trình bày 4 tờ trình gồm: Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam. Đề án thành lập thị trấn Tak Pỏ thuộc huyện Nam Trà My; thành lập thị trấn Atiêng thuộc huyện Tây Giang; mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Cũng tại buổi làm việc, Ban Kinh tế – Ngân sách, Ban Văn hóa – xã hội, Ban Dân tộc, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đã báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách.

Chiều cùng ngày, kỳ họp sẽ tiếp tục với các chương trình quan trọng khác, trong đó có nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT-TH Quảng Nam.

Xuân Hiếu – Quốc Thành