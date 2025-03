Ngành giáo dục cần chủ động triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số 

Chiều ngày 06/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu, đã chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và các dự án chuyển đổi số của Sở GD&ĐT.

Toàn cảnh buổi làm việc chiều 6/3

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Quảng Nam, đơn vị này hiện đang triển khai 5 dự án, nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực chuyển đổi số. Trong đó, Trung tâm Điều hành Giáo dục IOC Edu Quảng Nam đã được đưa vào sử dụng từ tháng 10/2022 và dự kiến hoạt động đến tháng 09/2025, với tổng kinh phí thực hiện lên đến hơn 3 tỷ đồng. Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam trên nền tảng IOC Edu đã được xây dựng đầy đủ, chính xác và đang chính thức tích hợp triển khai học bạ số ở các cấp Tiểu học, Trung học. Đồng thời, giáo dục thường xuyên đang được thí điểm áp dụng. IOC Edu cũng cung cấp khả năng kết nối chia sẻ dữ liệu, giúp đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu từ các cơ sở giáo dục lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành của tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở GD&ĐT Quảng Nam cũng đang triển khai các dự án khác như: Hệ thống tuyển sinh đầu cấp, Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến ngành GD&ĐT, Hệ thống quản lý kiểm định chất lượng giáo dục, Số hóa hồ sơ và Hệ thống quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Tại cuộc họp, đại diện Sở GD&ĐT Quảng Nam đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để triển khai hệ thống học bạ số cho tất cả các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đề nghị Sở Nội vụ làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ để hỗ trợ cấp chữ ký số cho toàn bộ giáo viên trong tỉnh. Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo công an xã phối hợp hỗ trợ các trường THCS trong việc cấp mã định danh cá nhân và thẻ căn cước cho học sinh, giúp các em đăng ký dự thi, thay đổi nguyện vọng, và xem kết quả trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Sở GD&ĐT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã thống nhất với các kiến nghị của Sở GD&ĐT về dự án số hóa hồ sơ và hệ thống quản lý văn bằng, chứng chỉ, yêu cầu sớm triển khai thực hiện. Đối với dự án hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến ngành GD&ĐT, Phó Chủ tịch yêu cầu cần nghiên cứu thêm để báo cáo UBND tỉnh xem xét. Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu cũng nhấn mạnh, Sở GD&ĐT cần chủ động đề xuất cách thức triển khai và nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Kim Ngân – Đại Quang