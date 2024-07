Nam Trà My tập trung nguồn lực ứng phó thiên tai năm 2024

Chiều 02/7, UBND huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

UBND huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, mặc dù tình hình thời tiết tương đối ôn hòa, nhưng các đợt thiên tai vẫn gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, Nhân dân trên địa bàn huyện Nam Trà My. Sạt lở đất làm hư hại hoàn toàn điểm trường Tak Cui – Trường tiểu học xã Trà Cang và 06 điểm trường khác trên địa bàn huyện; gây hư hại 02 khu thể thao các xã Trà Dơn, Trà Don; ước tính kinh phí khắc phục thiệt hại khoảng 18 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, hầu hết các tuyến giao thông trên địa bàn huyện đều bị sạt, gây chia cắt, ước thiệt hại giao thông hơn 21 tỉ đồng. Để chủ động ứng phó thiên tai, huyện Nam Trà My đã dự trữ trên 656 tấn gạo, tổ chức sơ tán 1.326 hộ/4.689 nhân khẩu đến nơi an toàn, huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, đội xung kích và nhân dân tham gia hỗ trợ khắc phục thiên tai… qua đó góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2023 và nửa đầu năm 2024.

Dự báo tình hình thiên tai năm 2024 diễn biến phức tạp, nhất là tình huống mưa lũ lớn kéo dài, bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất…Huyện Nam Trà My xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chuyển dịch mạnh mẽ từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa; chú trọng phương châm 3 sẵn sàng, 4 tại chỗ; đồng thời nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Phú Thiện