Nam Trà My khánh thành trụ sở Công an xã đầu tiên

Sáng nay 19/12, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Nam Trà My tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình trụ sở làm việc Công an xã Trà Nam.

Trụ sở làm việc Công an xã Trà Nam, huyện Nam Trà My

Đây là trụ sở làm việc Công an xã đầu tiên được xây dựng tại huyện Nam Trà My. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 1.800 m2, quy mô nhà 2 tầng, diện tích xây dựng 226,36m2, tổng diện tích sàn xây dựng 417,30m2 . Tổng giá trị nguồn vốn đầu tư là 5,482 tỷ đồng.

Lễ khánh thành trụ sở làm việc Công an xã Trà Nam, huyện Nam Trà My

Công trình được hoàn thành với mục tiêu đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, sinh hoạt, thường trực, tiếp công dân, tạm giữ hành chính, lưu trữ, bảo quản vật chứng… Đảm bảo yêu cầu phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng, thông tin liên lạc, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ… tại địa phương.

Trung Lê