Nam Trà My gặp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện

Chiều ngày 22/10, Đảng bộ huyện Nam Trà My tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (28/10/1949-28/10/2024) và tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự.

Cách đây 75 năm, tại khu Đồng Tràu (thôn 2, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thành lập Đảng bộ huyện Trà My (bao gồm huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My). Trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, huyện Trà My trở thành căn cứ địa, nơi đứng chân của các lực lượng cách mạng Quân khu 5. Đặc biệt, chiến thắng đồn xã Đốc vào ngày 27/3/1971 đánh dấu mốc Trà My hoàn toàn giải phóng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự

Trải qua hai lần tách nhập huyện (vào các năm 1963 và 1975), để tập trung các nguồn lực phát triển và thể theo nguyện vọng của nhân dân, ngày 20/6/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 72 về việc chia tách huyện Trà My thành huyện Bắc Trà My và Nam Trà My.

Hơn 20 năm qua, Nam Trà My tập trung xây dựng Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Từ 67 đảng viên ban đầu, đến nay, Đảng bộ huyện Nam Trà My có 43 tổ chức cơ sở Đảng, tăng 1,6 lần so với thời điểm tái lập năm 2003, với 1.979 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu… giúp huyện nhà đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Cơ cấu giá trị sản xuất theo ngành có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân những năm gần đây luôn đạt 9 – 10%. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp – xây dựng, tiểu thủ công nghiệp luôn duy trì trên 20%/năm… Thành tựu nổi bật là đưa cây Sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu quốc gia, giúp người dân từng bước thoát nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống.

Phú Thiện – Minh Trang