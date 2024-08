Nam Trà My: 100 học viên tham gia học tập Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh năm 2024

Sáng ngày 13/08, huyện Nam Trà My tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 năm 2024 cho 100 cán bộ, đảng viên, công chức cấp xã.

100 học viên tham gia học tập Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh năm 2024

Học viên tham gia lớp học được truyền đạt những nội dung cơ bản về: đường lối quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới…

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho học viên nắm bắt được quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, kết hợp phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị công tác.

Lớp học diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 13/08 đến hết ngày 17/08 năm 2024.

Trung Lê