Nam Giang: khen thưởng 12 tập thể và cá nhân thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ

Chiều ngày 18/1, UBND huyện Nam Giang tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ năm 2023.

Năm 2023, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trên địa bàn huyện Nam Giang đã phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt các mặt công tác theo tinh thần Nghị định số 03 của Chính phủ và cấp trên. Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò tham mưu của cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Các lực lượng đã phối hợp điều tra xử lý 03 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức 30 đợt vận động quần chúng tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, phòng cháy chữa cháy; thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và giao nộp vũ khí, vật liệu nổ…thu hút hơn 1.000 lượt người dân tham gia.

Duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình “Tiếng mõ thôn bản”, tổ “Tự quản đường biên cột mốc”, “Tiếng loa an ninh”, “Camera giám sát an ninh”, “Tộc họ tự quản”, “Tổ tự quản về ANTT”.

Phối hợp tổ chức 45 đợt tuần tra với 260 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc; đồng thời phối hợp với Đại đội Biên phòng 533 Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức tuần tra song phương.

Trao bằng khen cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, UBND huyện Nam Giang đã khen thưởng cho 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện năm 2023.

