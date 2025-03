Nam Giang giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Đảng ủy và Công an các xã, thị trấn

Sáng ngày 14/2, Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Đảng ủy và Công an 12 xã, thị trấn trên địa bàn để nắm bắt những thuận lợi, khó khăn sau khi giải thể Công an huyện.

Theo công an các xã, thị trấn, sau khi giải thể công an cấp huyện, lực lượng công an cấp huyện được bố trí về các xã, thị trấn, đảm bảo thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác giải quyết thủ tục hành chính đã đảm bảo xuyên suốt, phục vụ tốt cho người dân. Bên cạnh những thuận lợi hiện cũng gặp một số khó khăn như: cơ sở vật chất, trụ sở làm việc chưa đảm bảo do đang trong quá trình xây dựng.

Lãnh đạo huyện Nam Giang chia sẻ những khó khăn của cán bộ, Công an xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu công an xã, thị trấn tiếp tục chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. Lãnh đạo các xã thị trấn cần quan tâm chỗ ở và nơi làm việc cho cán bộ công an công tác, kịp thời tham mưu cho huyện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an trên địa bàn.

Văn Khanh