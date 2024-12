Năm 2024, huyện Tiên Phước thu ngân sách trên 953,3 tỷ đồng, đạt 147,2% so với dự toán giao.

Sáng ngày 13/12, Huyện ủy Tiên Phước đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2024, xây dựng nghị quyết năm 2025 và bàn một số nội dung quan trọng khác. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam Huỳnh Thị Thùy Dung đến dự.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam Huỳnh Thị Thùy Dung đến dự và phát biểu tại hội nghị

Năm 2024, Huyện ủy Tiên Phước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả đáng kể. Tổng sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 873 tỷ đồng, tăng 7,92% so với năm 2023, vượt 0,92% so với Nghị quyết. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt trên 2.598 tỷ đồng, tăng 20,28% so với năm 2023. Giá trị thương mại – dịch vụ ước đạt 4.315 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên 953,3 tỷ đồng, đạt 147,2% so với dự toán giao).

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến nay đạt 87%, riêng vốn kéo dài từ năm 2023 sang năm 2024 đạt 100%. Toàn huyện có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã (Tiên Cảnh, Tiên Phong) được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; thị trấn Tiên kỳ đạt chuẩn Đô thị văn minh; huyện đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM và đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng cơ bản được giữ vững. Tiên Phước có 43/45 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Năm 2024 Tiên Phước còn 582 hộ nghèo, (tỷ lệ 3,06%), hộ cận nghèo còn 310 hộ (tỷ lệ 1,63%)

Ủy ban Kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở đã thi hành kỷ luật 20 đảng viên (trong đó 12 khiển trách, 5 cảnh cáo và 2 khai trừ).

Nguyễn Hưng